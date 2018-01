Stormschade bij de NS: dit betekent het voor vanavond en morgen

NOORD-HOLLAND - Er zijn nog steeds reizigers in Noord-Holland die vanavond nog niet op hun beoogde bestemming zijn aangekomen, vanwege de storm van vandaag. Treinen komen volgens de NS weer mondjesmaat op gang, maar er wordt nog steeds aangeraden naar alternatief vervoer te zoeken. Ook morgenochtend verwacht het vervoersbedrijf nog problemen op en rond het spoor.

Een woordvoerder van de NS vertelt: "Er is nog steeds veel schade aan het spoor en aan de bovenleidingen. Hierdoor kunnen nog niet alle treinen rijden. Wij raden reizigers nog steeds ten zeerste aan alternatief vervoer te zoeken. Ook kunnen zij het beste de berichtgeving van de NS volgen voor de laatste updates."

Wel lijkt het er volgens de woordvoerder op dat steeds meer reizigers vanavond hun weg van het treinstation naar huis hebben gevonden. "Er wordt ook masaal gehoor gegeven aan de StormPool-oproepen", aldus de woordvoerder.

Stormpoolen

Dat is dan ook te merken op de wegen rondom de treinstations, zoals rondom station Amsterdam Centraal. Daar worden gestrande reizigers massaal opgehaald met de auto. Op de Amsterdamse ringweg rijdt het verkeer goed door, maar rondom het stationsgebied staat file. "Opgeteld is dat bijna 2 kilometer stilstaan", meldt de VerkeersInformatieDienst.

Op sommige plekken zet de NS ook bussen in om gestrande reizigers verder te helpen. Maar dit geldt volgens de woordvoerder 'alleen maar voor kleine groepjes mensen'. Waar dit precies gebeurt, kan ze niet zeggen.

Morgenochtend

Mensen die morgenochtend met de trein ergens heen willen gaan, worden aangeraden de berichtgeving van de NS in de gaten te houden. Dat kan online, maar vooral op de borden en via de omroepinstallaties op de stations is de meest accurate informatie te zien en te horen. "Er zullen zeker meer treinen rijden, maar nog niet overal."