Deel dit artikel:











Gewonde bij schietpartij in woonwijk Amsterdam: politie zoekt schutter Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Bij een schietpartij aan de Maarsenhof in Amsterdam Zuidoost is vanavond iemand gewond geraakt. Wat zich precies in de wijk heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie heeft de omgeving afgezet en zoekt naar de dader.

De verdachte is een donker getinte man van circa 1,78 meter lang. Hij droeg een grijze hoodie, zwarte broek en had een capuchon op. Over het letsel en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend, laat een politiewoordvoerder weten aan AT5. Ambulancemedewerkers hebben zich ontfermd over het slachtoffer. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.