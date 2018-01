Deel dit artikel:











Pont Leeghwaterbrug in Alkmaar verplaatst na zorgen om veiligheid Foto: Provincie Noord-Holland

ALKMAAR - De fietsers- en voetgangerspont bij de Leeghwaterbrug is verplaatst naar de noordkant van de brug in Alkmaar. Met dit besluit komt de gemeente omwonenden die bezorgd waren over de oorspronkelijke plannen tegemoet. Dat meldt Provincie Noord-Holland.

Omwonenden van de Leeghwaterbrug in Alkmaar maakten zich zorgen om de veiligheid, omdat het fietspad op de brug vanwege werkzaamheden wordt afgesloten. De gemeente beloofde een pont in te zetten, maar die zou aan de verkeerde kant van de brug varen. Lees ook: Zorgen om veiligheid door afsluiting fietspad Leeghwaterbrug: ''Dit is levensgevaarlijk'' Na een inloopavond op 15 januari is de locatie van de pont gewijzigd naar de noordkant. De pont gaat vanaf maandag varen. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van het pontje tijdens de werkzaamheden aan de brug. Ook tijdens thuiswedstrijden van AZ is de pont beschikbaar, laat de provincie weten.