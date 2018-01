Omgevallen boom verwoest bloemenkiosk: eigenaar ontroostbaar

HAARLEM - Voor Gina en Pim van Wanrooy was het vandaag een zwarte dag. Een boom viel vanochtend tijdens de storm bovenop hun bloemenkiosk in Haarlem. Er vielen geen gewonden, maar de schade is groot, vooral de emotionele schade.

"Ik voel me echt zwaar klote", vertelt de emotionele Pim Wanrooy aan NH Nieuws. "Ik wil me groot houden, maar ik ben er helemaal kapot van. Het is zo'n mooie kar."

De koster van de naastgelegen Sint Bavo kathedraal zag de boom vallen. "Ineens zie ik een hele grote vlaag van wind en regen zo op die bomen afvliegen hier", aldus koster Steef van Rijt. "En daar ging 'ie. Het hout splijtte uit elkaar en brak als een plankje. Het eerste wat ik dacht was: 'ik hoop dat er niemand onder ligt'. Ik heb even goed gekeken, maar zag niemand in paniek raken."

Total loss

Er vielen dus gelukkig geen gewonden. De bloemenkar raakte daarentegen volledig total loss. Een nieuwe kar gaat Pim zeker 8.000 euro kosten. Daarom is hij ook enigszins boos op de gemeente. "De gemeente heeft anderhalf jaar geleden twee bomen gekapt, maar deze hebben ze laten staan."

Ook de koster is behoorlijk ontdaan. "De tranen van Pim sprongen ervan in mijn ogen. Dat is zijn handel, zijn levenswerk, dat eraan is gegaan."