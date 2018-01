Mike Snoei: "Het gelijke spel bij MVV was zeker geen valse start maar een uitstekende prestatie"

VELSEN ZUID - Telstar trainer Mike Snoei hoopt dat zijn ploeg tegen FC Eindhoven hetzelfde op het veld kan brengen als afgelopen week in Maastricht tegen MVV. Telstar verspeelde met het gelijke spel weliswaar twee punten, maar Snoei vond het een prima prestatie en zeker geen valse start van de tweede seizoenshelft.

Telstar liet in de eerste helft zeker zien dat de vierde plaats op de ranglijst zeker geen incident is, maar terecht afgedwongen na een uitstekende eerste seizoenshelft. In de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven verwacht Snoei dan ook dat zijn ploeg een uitstekende prestatie gaat neer zetten, Snoei: "Wij zijn heel fris en gretig en gaan er een goede wedstrijd van maken, ik vind het vervelend voor FC Eindhoven maar wij gaan echt goed voor de dag komen. Dat voel ik aan alles."

Weinig personele gebreken

Telstar kent weinig personele problemen, alleen Edo Knol raakte deze week tijdens de training licht geblesseerd en zal dus in de selectie ontbreken. Ook Gerson Rodriquez is waarschijnlijk niet van de partij. De Luxemburgse Portugees wil vertrekken bij Telstar en is meer bezig met zijn carrière dan zich voor te bereiden op het duel tegen FC Eindhoven. De geblesseerde doelman Wesley Zonneveld en Liban Abdulahi trainden al wel met de groep mee, maar zitten nog niet beide selectie. Snoei: "Beide zijn nog lang niet wedstrijd fit en moeten nog geduld hebben. Ook Toretta ontbreekt nog. Hij is geopereerd en gelukkig hebben ze iets gevonden in zijn enkel. Die verwacht in binnen twee a drie weken weer bij de groep."

Doelman Rody de Boer in belangstelling Watford

Mike Snoei hoopt en verwacht dat doelman Rody de Boer een verstandige keuze maakt voor de volgende stap in zijn carrière. De Boer staat in de belangstelling van diverse clubs waaronder het Engelse Watford en zou op korte termijn zomaar uit Velsen Zuid kunnen vertrekken 'als de club een paar centen kan verdienen.' "En het is heel aantrekkelijk om een speler alsnog te verkopen, omdat de club daar financieel heel veel wijzer van wordt. Dan moet je dat doen", aldus trainer Mike Snoei. "Ik hoop alleen dat Rody en zijn vader een goede keuze maken, want je heb er niets aan om veel te verdienen en op de bank of de tribune te zitten. Juist daarom heeft hij in de zomer ADO Den Haag verruild voor Telstar." De Boer zelf liet weten er vanuit te gaan dat hij zeker het seizoen afmaakt bij Telstar. "Ik heb het prima naar mijn zin, de prestaties zijn goed en ik speel elke week, maar uiteraard ben ik vereerd met alle belangstelling", zo liet de 20 jarige doelman weten, die verder net zo verrast was over het bericht vanmorgen in de krant als velen met hem.

Bronzen stier

Mike Snoei krijgt voor de wedstrijd tegen FC Eindhoven de Bronzen Stier uitgereikt als beste trainer van de tweede periode. "Ik ken de prijs niet. Ik dacht dat alleen clubs en spelers een Bronzen stier konden krijgen, maar ben er uiteraard wel bij mee. Ik ben uitgekozen door mijn collega trainers en de aanvoerders in de Jupiler League en dat vind ik een grote eer." De oud-Feynoorder wilde nog wel even kwijt dat er belangrijkere zaken zijn in het leven dan winnen of verliezen of de bronzen stier. "Ik vind het veel vervelender als ik hoor dat Willem van Hanegem prostaatkanker heeft. Dat zijn de dingen die er echt toe doen", aldus de Telstar trainer, die als jonge speler heel veel van van Hanegem heeft geleerd in het jaar dat beide samenspeelden bij Feyenoord.