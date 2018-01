Deel dit artikel:











Misha Salden bij begin derde periode: "Alleen de overwinning telt" Foto: NH Sport / Tijs Logchies

VOLENDAM - Code rood of niet, FC Volendam stond vandaag gewoon op het trainingsveld. In de keiharde wind werd er getraind in voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Helmond Sport.

Een harde wind maakt je minder verstaanbaar, dus was het voor Salden vervelend om zijn team aan te sturen. "Je kan minder inhoud geven aan de training, maar dat is geen ramp." Vorige week schoot Nick Runderkamp met een prachtig afstandsschot van zo'n veertig meter raak. Een geweldig doelpunt, maar Salden grapt er liever over: "Hij wilde tijd rekken, dus schoot hij de bal gewoon weg." Morgen staat de wedstrijd tegen Helmond Sport in Noord-Brabant op het programma. Het is de eerste wedtrijd in de derde periode. "Het is een gelijkwaardige tegenstander, dus dan telt alleen een overwinning." Helmond Sport - FC Volendam begint vrijdagavond om 20.00 uur. Het duel is live op de radio te volgen bij NH Sport. Sjors Blaauw is de commentator. De uitzending begint om 19.00 uur. Opstelling FC Volendam: Verhulst; Evers, Schouten, Klinkenberg, Smal; Visser, Veerman, Runderkamp; Doodeman, Stroo en Antwi.