Roel Braas stopt als toproeier

AMSTERDAM - Roel Braas zegt het toproeien vaarwel. Hij kiest voor zijn gezin en zijn hoveniersbedrijf.

De dertigjarige Roel Braas is vader van twee kinderen en heeft een eigen bedrijf. Hij werd geboren in Alkmaar en groeide op in De Rijp. Zijn roeitalent werd ontdekt in de sportschool waar hij veel op de roeimachine was te vinden. Braas begon in 2005 met roeien en brak in 2009 internationaal door in de skiff met een zilveren medaille op het WK voor neo-senioren.

Later werd hij onderdeel van de Holland Acht. Hij kwam twee keer uit voor Nederland op de Olympische Spelen. Braas roeit bij R.S.V.U. Okeanos in Amsterdam.

Braas noemt het een moeilijk besluit om te stoppen met topsport: "Het is afwachten hoe ik me over een jaar voel. Misschien ga ik het roeien wel heel erg missen, want het is echt een hele mooie sport. Maar het allerleukste nu is dat ik iedere avond op tijd thuis ben."