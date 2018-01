Justitie eist 24 maanden cel tegen vermeende schapen-aanrander Texel

ALKMAAR - De Officier van Justitie heeft vandaag 24 jaar cel, waarvan zes voorwaardelijk, geëist tegen de 41-jarige man uit Den Burg die wordt verdacht drie lammeren en een schaap te hebben misbruikt op Texel. De man zou de dieren met zijn geslacht of een voorwerp hebben gepenetreerd en verwond. De mishandeling hield Texel vanaf eind januari 2016 meer dan anderhalf jaar bezig.

De politie kwam de man op het spoor, toen hij op 4 augustus vorig jaar rond 05.00 uur werd aangehouden vanwege een verkeersovertreding. Onder zijn schoenen zaten gras en modder, de agenten roken geur die deed denken aan uitwerpselen van schapen. De man werd meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Zelf verklaarde de man vandaag in de rechtbank, de ochtend van zijn aanhouding een rondje door de natuur bij de Hoge Berg te hebben gelopen. Hij vertelde verder die nacht amfetamine te hebben gebruikt. De politie vond injectiespuiten met vaseline of een vloeistof die in de veterinaire wereld als glijmiddel wordt gebruikt. In zijn auto werden ook spandbanden en een elastieke band gevonden die bij honden wordt gebruikt om de bek te snoeren. Op deze voorwerpen werd celmaterieel afkomstig van een schaap gevonden. Volgens de verdachte, gebruikte hij al die spullen voor zijn werk.

DNA-bewijs

Ook de onderbroek van de verdachte werd onderzocht na zijn aanhouding. Ook hierop werd celmateriaal van een schaap teruggevonden. Volgens de verdachte had hij die nacht een schaap dat op zijn rug lag weer op zijn poten gezet: "Daarna heb ik in de berm nog een plas gedaan en nergens mijn handen gewassen dus ja...". Bij de man is DNA afgenomenen er is een match uit gekomen met DNA in de databank. Zijn DNA-sporen komen overeen met sporen die in spermaresten zijn gevonden op meerdere schapen.

De verdachte ontkent dat hij iets met de mishandeling of misbruik van de dieren te maken heeft. De man wordt ook verdacht van wapen- en munitiebezit. Justitie is bang dat kans op recidive groot is. Naast de gevangenisstraf wil Justitie dat de man zich vijf jaar lang 's nachts niet buiten de bebouwde kom van zijn woonplaats mag komen.

Uitspraak

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak. Tot die tijd blijft de man, evenals de afgelopen vijf maanden, vastzitten.