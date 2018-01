Lift naar huis nodig? Gebruik: #StormPoolen

NOORD-HOLLAND - Op Twitter gaat momenteel een hashtag volledig viral. Mensen die ergens in het land zijn gestrand vanwege de wind, vragen met #StormPoolen om een lift naar hun beoogde bestemming.

De directeur Communicatie van de NS, Bartho Boer, maakte gebruik van de hashtag. Hij bood op twitter een ritje in zijn auto aan. "Het is gezellig vol in de auto. We zijn met zijn vijfen en als het bevalt komt er een reünie. Een van de vijf mensen komt thuis bij ons eten", zegt hij tegen NH Nieuws.

Ook veel Noord-Hollanders maakten gebruik van de hashtag. Hieronder een klein overzicht:

De NS reageert overigens erg blij op het ontstane initiatief: