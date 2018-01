Na 320 geannuleerde vluchten komt Schiphol weer op gang

SCHIPHOL - Door de westerstorm zijn vandaag in totaal zo'n 320 vluchten geannuleerd op Schiphol. Het vliegverkeer lag in de ochtend enige tijd zo goed als stil, maar sinds het middaguur werd het langzaamaan hervat.

Volgens een woordvoerster kunnen inmiddels steeds meer vluchten vertrekken en landen vanaf de luchthaven. Naar verwachting is de situatie in de avond weer zoals die behoort te zijn.

Op diverse plekken op de terminal van Schiphol zijn dakplaten los gewaaid. Daardoor kunnen reizigers niet naar binnen bij de vertrekhallen 1 en 2. Vertrekhal 3 is wel open en vanaf daar kan op alle plekken worden ingecheckt. De H-pier is uit voorzorg gesloten, maar het dak is inmiddels veiliggesteld en hij is naar verwachting in de avond weer beschikbaar.

In de ochtend weken veel vluchten uit naar andere luchthavens. Enkele vliegtuigen moesten een doorstart maken, omdat ze door de harde wind niet konden landen.

Reizigers moeten rekening houden met vertraging en krijgen het advies de actuele informatie over hun vlucht goed in de gaten te houden.