Zandvoortse: "Ik woon hier al 20 jaar, maar dit is de heftigste storm ooit" Foto: NH Nieuws

ZANDVOORT - Ze zijn wel wat gewend in Zandvoort, maar de storm van vandaag was wel even van een andere categorie. Binnen mum van tijd lagen straten vol met afgewaaide dakpannen en zelfs afgebroken zonnepanelen, maar wonder boven wonder vielen er geen gewonden.

De Noorderstraat was één van de straten waar het rond het middaguur op een slagveld leek. Een enorm zonnepaneel was van een dak afgebroken en in een voortuin én op een auto terecht gekomen. "Ik woon hier al 20 jaar, maar dit is de heftigste storm ooit", aldus een bewoonster. De eigenaar van de zwaar beschadigde auto kon er gelukkig nog wel een beetje om lachen. "Hier komen we wel overheen, ik zou het veel erger vinden als er mensen gewond zijn. Dit is maar materiële schade", zegt hij.