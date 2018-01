Harde wind legt Markermeer deels droog: "Ik voelde me net Moses"

HOORN - Het Markermeer lag vanmiddag bij het Hoornsche Hop deels droog. Tijdens de zware westerstorm heeft harde wind het water aan de kust 'weggeblazen'.

Omwonenden konden profiteren van de uitzonderlijke situatie. Zij konden voor een keertje op de bodem van het meer staan zonder nat te worden. "Ik ben over het meer gaan lopen. Het voelt een beetje als wat Moses heeft meegemaakt toen hij met zijn volk voor de Rode Zee stond", zegt buurtbewoner Jacques Beemsterboer tegen NH Nieuws.

Beemsterboer voelde zich geroepen om ook een aantal vissen te redden. "Terwijl ik daar liep, zag ik vissen die waren drooggevallen. Ik heb die vissen toen geholpen."

Fenomeen

Het natuurfenomeen komt maar heel zelden voor. "Ik heb een buurman die over de 90 is, gesproken. Die vertelde mij dat het in 1953 ook gebeurde. Toen hebben we te maken gehad met die watersnood."

Het unieke fenomeen was van korte duur. Toen de wind ging liggen, kwam het water ook weer terug. "Ik moest snel weer aan de kant om de voeten droog te houden."