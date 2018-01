AZ rekent op Jonas Svensson voor uitduel tegen FC Utrecht

ALKMAAR - AZ-trainer John van den Brom gaat ervan uit dat rechtsback Jonas Svensson vrijdag fit genoeg is voor de uitwedstrijd bij FC Utrecht.

Svensson raakte tijdens het trainingskamp in Spanje geblesseerd aan zijn enkel. Hij verliet het veld op krukken tijdens de oefenwedstrijd tegen Sankt Gallen. De vrees bestond dat Svensson enige tijd uit de roulatie zou zijn, maar het blijkt mee te vallen.

John van den Brom: "Het zag er vrij ernstig uit. Als Jonas uitvalt met een blessure, is het meestal goed raak. Maar hij staat weer op het veld en we bekijken of hij al fit genoeg is om tegen Utrecht te spelen."

Indien Svensson vrijdag nog niet fit genoeg is, begint Ricardo van Rhijn als rechtsback aan het duel. FC Utrecht - AZ begint vrijdagavond om 20.00 uur en is live te horen in NH Sport op NH Radio.

Lees ook: Samenvatting AZ - FC Sankt Gallen