Crimineel Anass el Ajjoudi omgekomen bij schietpartij in Amsterdam

AMSTERDAM - De politie heeft bevestigd dat de 29-jarige Anass el Ajjoudi gisteren is omgekomen bij de schietpartij in Amsterdam. De man was een bekende van de politie en justitie.

De politie kreeg gisteren rond 19.00 uur meerdere meldingen van een schietpartij aan de Cornelis Springerstraat. Toen de hulpdiensten arriveerden troffen zij het slachtoffer zwaargewond aan. Pogingen om hem te reanimeren hielpen niet meer. De man overleed ter plekken.

De recherche is een onderzoek naar het incident gestart. Volgens getuigen heeft een man El Ajjoudi onder vuur genomen. Daarna stapte de schutter in een lichtkleurig voertuig. Mogelijk werd deze bestuurd door een ander persoon.

Lees ook: Man doodgeschoten in Amsterdam, politie zoekt schutter

Vlak na de schietpartij is een witte Ford Transit afgebrand aan de Buitensingel in Duivendrecht. De auto is afgesleept en de politie onderzoekt of er een link met de schietpartij is.

De politie wil graag in contact komen met mensen die getuigen waren van de schietpartij, of iets verdachts hebben gezien. Ook krijgen zij graag beelden die gemaakt zijn door dashcams of omstanders in handen. Mensen kunnen informatie doorgeven aan de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.