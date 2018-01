Doorgedraaide Noorse moet cel in voor mishandelen KLM-purser

SCHIPHOL - De 26-jarige Elena S. uit Noorwegen heeft vandaag van de politierechter zes maanden celstraf gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk. Ze kreeg deze straf omdat twee weken gelden een purser toetakelde en stennis geschopte tijdens een KLM-vlucht naar Panama.

De Noorse vloog op 5 januari samen met haar 33-jarige echtgenoot naar Zuid-Amerika. Onderweg kreeg het stel ruzie met elkaar en werd vooral de vrouw agressief naar het cabinepersoneel. Toen een purser haar drankje weghaalde en haar even later in de pantry weigerde nog alcohol te schenken vanwege haar gevloek en getier, kreeg ze een vuistslag in haar gezicht. Ook werd ze aan haar haren getrokken en maakte de Noorse schoppende bewegingen naar haar hoofd.

Naar Nederland

Een collega moest het slachtoffer ontzetten, waarna het lukte de schreeuwende, schoppende, bijtende en spugende Noorse in de boeien te slaan. Direct na aankomst op de luchthaven in Panama werd de vrouw en haar man de toegang tot het land ontzegd en moest het stel onder begeleiding van ingehuurde escortes worden teruggevlogen naar Nederland. Hier werd de man vrijgelaten, de vrouw bleef vastzitten.

Tegen de politierechter zei de Noorse vandaag dat ze alcohol had gedronken. Door de combinatie met medicijnen zou de vrouw, die verslaafd is en een persoonlijkheidsstoornis heeft, psychotisch zijn geworden en een black-out hebben gekregen. Van de gebeurtenissen kon ze zich alleen flarden herinneren. Wel betuigde ze spijt. "Het is allemaal heel triest", zei ze.

Zowel de aanklaagster als de politierechter verweet de Noorse dat zij wist dat drankgebruik in combinatie met haar medicatie gevolgen kon hebben en ze toch alcohol heeft genomen. De officier wees daarbij ook nog op de angsten die de passagiers gedurende de lange reis uitstonden. "Zij konden geen kant op."

Naast haar celstraf moet de vrouw ook een schade vergoeding van 5000 euro betalen.