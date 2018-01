Opening Coolste Baan van Nederland uitgesteld door storm

AMSTERDAM - De opening van de ijsbaan in het Olympisch Stadion in Amsterdam gaat vandaag niet door. De storm heeft het ijs teveel beschadigd.

De Coolste Baan van Nederland zou donderdag de deuren openen voor het publiek, maar de opening is uitgesteld door stormschade. Het ijs werd zondagmiddag nog getest en goed bevonden door Sven Kramer, maar de storm van donderdag gooide roet in het eten. Wanneer de officiële opening dan wel is, is nog onduidelijk.

De ijsbaan ligt er nog tot half maart. Het publiek kan er tot en met 28 februari terecht en van 9 tot en met 11 maart worden de WK Allround gehouden op de onoverdekte baan.