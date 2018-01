Visser keert terug in basiself FC Volendam

VOLENDAM - Na een goeie wedstrijd, een overwinning (3-1) en een wereldgoal tegen FC Oss staat voor FC Volendam morgen het duel tegen Helmond Sport op het programma. Een, als je naar de resultaten kijkt, gelijkwaardige tegenstander. Trainer Misha Salden verandert vrijwel niets aan zijn basiself, behalve dan dat Kevin Visser weer meedoet.

Visser ontbrak vorige week omdat hij ziek was. Volgens Salden is Visser een belangrijke speler en kan de 29-jarige middenvelder weer aan de bak tegen Helmond. "Ik vind dat hij het verdient. Visser speelt al het hele seizoen in de basis", zegt Salden. Zijn vervanger, Gerry Vlak, valt daardoor buiten de eerste elf.

Kees Kwakman is ook niet van de partij. Hij stond donderdagochtend wel weer op het trainingsveld. De aanvoerder is op de weg terug van een lichte hamstringblessure, maar nog niet fit genoeg om te spelen.

Knullig puntenverlies

FC Volendam speelt morgen haar wedstrijd tegen Helmond Sport in het Lavant Stadion in Noord-Brabant. De thuiswedstrijd, op de eerste speeldag, eindigde in 2-2. Een onnodig gelijkspel, omdat de Volendammers na een goede eerste helft en een 2-0 voorsprong de winst in de tweede helft knullig verspeelden.

Zeventiende plaats

Met twintig punten uit twintig wedstrijden staat de ploeg van Salden op de zeventiende plaats. Helmond staat op de achttiende plaats, met negentien punten uit twintig wedstrijden. De Brabanders verrasten vorige week met een zege op Jong PSV.

FC Volendam is gebaat bij een goed resultaat tegen Helmond Sport. Niet alleen vanwege de lage klassering op de ranglijst, maar vooral omdat het duel het begin is van de derde periode. Volendam wil zich nog altijd mengen in de strijd om de play-offs voor promotie naar de eredivisie.

Helmond Sport - FC Volendam begint vrijdagavond om 20.00 uur. Het duel is live op de radio te volgen bij NH Sport. Sjors Blaauw is de commentator. De uitzending begint om 19.00 uur.

Opstelling FC Volendam: Verhulst; Evers, Schouten, Klinkenberg, Smal; Visser, Veerman, Runderkamp; Doodeman, Stroo en Antwi.