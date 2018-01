Dakdelen vliegen door ruiten in Beverwijk: "Stond met mijn buurvrouw te huilen"

BEVERWIJK - Bewoners op de Eikenstraat in Beverwijk zijn zich vanochtend kapot geschrokken. Rond 09.00 uur waaiden dakdelen letterlijk door de ruiten naar binnen. Trudy Homan: "Ik stond met mijn buurvrouw gewoon te huilen."

Ook de straat ligt bedekt met rondvliegend puin afkomstig van een flatgebouw tegenover de appartementen. Een van de laatste in een reeks die gesloopt gaat worden. Trudy stond te trillen op haar benen. "Het was een enorme klap", vertelt ze vanuit het buurthuis waar ze met de andere bewoners uit de straat is opgevangen. "Ik ben daarna gelijk naar mijn buurvrouw gegaan, daar was het nog erger; de hele kamer lag vol glas", aldus Trudy.

Lees ook: In beeld: Noord-Holland maakt de stormschade op

Aan de andere kant van het appartementencomplex wonen Joop en Nel, die kregen de delen van het dak ook tegen de woning. Nel: "Ik schrok wakker door de inslag bij de buren op de Eikenstraat", vertelt ze vanaf de andere kant van het complex. "En ook ook wij kregen delen tegen het raam en de deur. Je schrikt je natuurlijk helemaal kapot."

Lees ook: LIVEBLOG (2): Chaos door extreem zware storm in de provincie

Hulpdiensten hebben de straat afgezet. De bewoners worden bij familie of in het buurthuis opgevangen. Ze hopen einde van de middag terug te keren naar hun woning. Niemand raakte gewond.