Passagiers uren vast door omgewaaide boom op trein: "Ik zag echt een vuurbal"

HAARLEM - In Haarlem en in Heiloo hebben twee verschillende treinen urenlang stilgestaan door omvallende bomen.

De trein in Haarlem strandde rond 10.15 uur tussen de Pijlslaan en de Westergracht. Rond 13.30 uur, meer dan drie uur later, bevrijdde de brandweer de reizigers.

In Heiloo kwam de trein om 10.30 uur tot stilstand omdat er een boom omwaaide. Pauline Japsers zat in de trein. "Ik zat bij het raam. Toen de boom omviel zag ik een vuurbal. Echt vuurflitsen. De boom viel echt recht boven op onze coupé", zegt ze tegenover NH Nieuws.

Daarna begon het lange wachten. De politie was snel aanwezig en toen werd ook de stroom van de trein gehaald. "We werden wel heel goed op de hoogte gehouden", vult ze aan.

Zij heeft uiteindelijk meer dan drie uur in de trein vastgezeten en is niet meer op haar werk aangekomen. Toch was het niet alleen maar een ellendige ervaring: "De sfeer in de trein was echt goed. Iedereen zat lekker met elkaar te kletsen", zegt ze. "In een keer heeft iedereen een klik met elkaar. Dat was bijzonder. Eigenlijk zouden ze dit vaker moeten doen!"