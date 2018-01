Deel dit artikel:











Boom waait om op trein: passagiers zitten uren vast Foto: Dennis Burgstra | Politie

HAARLEM - In Haarlem heeft een trein urenlang stilgestaan door een omgewaaide boom. Rond 10.15 uur kregen de passagiers te horen dat de trein niet verder kon rijden doordat er een boom op het spoor zou zijn gevallen. Later bleek dat de boom op de trein zelf was gevallen. Niemand raakte gewond.

De treinreizigers hebben meer dan drie uur vastgestaan tussen de Pijlslaan en de Westergracht. Rond 13.30 uur bevrijdde de brandweer de reizigers. Zij zijn overgeplaatst op bussen. De NS heeft om 11.00 uur al het treinverkeer stilgelegd. Het kan nog lang duren voordat dat weer is opgestart. Eerst moet ProRail bekijken hoe het spoor er bij ligt en daarna moet het spoor nog in orde worden gemaakt. Er is veel schade aan de rails en bovenleidingen. Ook ligt het spoor bezaaid met takken en bomen.