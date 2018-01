Deel dit artikel:











VIDEO: Dak vliegt van woningen af in Egmond aan Zee Foto: Anne Klijnstra Foto: Anne Klijnstra Foto: Anne Klijnstra

EGMOND AAN ZEE - In de Marshallstraat in Egmond aan Zee zijn de daken van vier woningen losgeschoten door de storm. De dakplaten vlogen door de lucht en hebben op de grond andere huizen en een auto beschadigd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De brandweer is na het incident langsgekomen en heeft de schade bekeken. Volgens een verslaggever van NH Nieuws zijn de hulpdiensten inmiddels weer weg. Ze hebben het erg druk met het verwerken van stormschade. De veiligheidsregio kan verder niet veel vertellen over het incident. Op beelden is te zien dat door een harde windvlaag het bovenste deel van het dak losraakt. Daarna vliegen er stukken dak door de lucht. Ze komen op de straat terecht. In dezelfde buurt zijn meer daken beschadigd. Er zijn ook zonnepanelen van woningen afgevlogen.