Passagiers beleven heftige landing op Schiphol: "Mensen waren aan het overgeven"

SCHIPHOL - Vliegen tijdens een zware storm klink niet prettig en volgens veel reizigers op Schiphol ging het er vanochtend erg hobbelig aan toe in de vliegtuigen. Toch bleven zij klam en verliepen de landingen, onder de zeer lastige omstandigheden, goed.

Veel vluchten via Schiphol zijn vandaag geannuleerd vanwege zware windstoten die tot wel 130 kilometer per uur konden oplopen. Toch zijn er veel vliegtuigen wel geland op de luchthaven. De meeste reizigers bleven klam onder de zware weersomstandigheden en vonden dat hun reis prima verliep.

"Het ging best goed. Alleen het laatste half uur was een beetje bumpy", vertelt een net gelande reiziger aan NH Nieuws. "Mensen waren aan het overgeven."

Ook piloten vonden dat de vliegreis erg goed ging. "Wel een beetje wind", zegt een piloot met een knipoog."Maar iedereen zat in de gordels. We hebben het allemaal gered en iedereen was blij", vult hij aan.

Geen vluchten

Voor andere reizigers is het spannend of ze uiteindelijk wel thuis komen of op vakantie kunnen gaan. Een man uit Engeland wacht al uren om naar huis te kunnen. "Ik ben niet heel erg blij", zegt hij. "Ze hebben de eerste vlucht geannuleerd en nu ook de tweede. Ik sta al een uur in de rij om te horen of ik ooit nog een andere vlucht naar huis kan krijgen."