Belangstelling voor Telstar-doelman Rody de Boer

VELSEN-ZUID - Doelman Rody de Boer staat in de belangstelling van Watford en andere Premier Leagueclubs.

Dat meldt De Telegraaf. De twintigjarige sluitpost van Telstar kwam afgelopen zomer over van ADO Den Haag. De Boer is ook doelman van Oranje onder 20. Telstar presteert dit seizoen bijzonder goed en staat nu vierde in de Jupiler League.

Clubs uit de Nederlandse eredivisie zouden geïnteresseerd zijn in de 1.92 meter lange doelman. Maar volgens de krant is er met name belangstelling vanuit Engeland. Scouts van Watford bekijken de prestaties van De Boer regelmatig.

