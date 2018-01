Onthoofde pop achtergelaten bij Emir Sultan Moskee in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - (AT5) Bij de Emir Sultan aan de Spelderholt in Amsterdam-Noord is vannacht een onthoofde pop neergelegd. Het hoofd is aan een touw opgehangen, ook werd er een briefje achtergelaten met een boodschap.

Een woordvoerder van de politie bevestigt de vondst. De pop is vannacht neergelegd. Op het briefje was het volgende geschreven: "De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan (sic)."

De recherche is begonnen met een forensisch onderzoek. Ook is er een buurtonderzoek gestart. Er zal geprobeerd worden de dader of daders te achterhalen op basis van camerabeelden.