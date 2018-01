De Peiling: Tieners lezen steeds minder boeken, ouderen lezen volop

NOORD-HOLLAND - Het aantal jongeren dat regelmatig een boek leest is de afgelopen tien jaar flink gedaald. Onder 65 plussers wordt juist veel gelezen.

Nog geen 10 minuten per week

Het aantal tieners dat wekelijks minstens 10 minuten aaneengesloten leest is enorm gedaald, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In 2006 las nog 65 procent thuis af en toe een boek. In 2016 was dat nog maar 40 procent. Ook het aantal jongvolwassenen dat leest is aan het teruglopen.

Ouderen lezen veel

Volgens het SCP lezen 65-plussers met 90 procent het meest en dat is ten opzichte van 2006 ook niet veranderd.

Liefst op papier

Opvallend is dat zowel jongeren als ouderen áls ze lezen, dat nog steeds het liefst van papier doen. De e-reader is niet in populariteit toegenomen.

