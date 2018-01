Bergkamp tekent bezwaar aan tegen ontslag door Ajax

AMSTERDAM - Oud-voetballer en voormalig assistent-trainer van Ajax Dennis Bergkamp heeft een advocaat in de arm genomen om zijn ontslag bij Ajax aan te vechten.

Volgens Voetbal International eist Bergkamp opheldering over de gronden waarop hij is ontslagen. Advocaat Harro Knijf zegt dat Ajax geen verdere uitleg heeft gegeven dan het persbericht van 21 december 2017. Daarin staat dat er geen vertrouwen meer was in de technische staf. Naast Bergkamp ging dat om trainer Marcel Keizer en assistent Hennie Spijkerman.

Volgens de advocaat is een arbitragezaak nu hoogstwaarschijnlijk: "De bal ligt bij Ajax." Knijf noemt het verder opmerkelijk dat Bergkamp op de site van Ajax nog altijd wordt vermeld als lid van de technische staf.