Woningen van flat in Beverwijk ontruimd vanwege rondvliegend puin Foto: Dennis Mantz

BEVERWIJK - In een flatgebouw in Beverwijk zijn woningen ontruimd omdat er spullen door de ramen waaien. Het zou gaan om dakdelen van een naastgelegen sloopflat. Over eventuele gewonden is niets bekend.

Het gaat om een flatgebouw op de hoek van de Pieter Verhagenlaan en de Eikenstraat. Volgens bewoners van de flat zijn alle woningen aan één kant ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een buurthuis. Mensen die in huizen aan de andere kant van het gebouw wonen, hoefden niet weg. Een van de bewoners, Nel, lag vanmorgen in bed tennis te kijken toen ze schrok van een hard geluid. Stukken puin vlogen over de binnenplaats, zagen zij en haar man Joop. Op straat liggen stukken dak. Op de straat voor de flat mogen geen mensen lopen. De politie houdt alle mensen uit de buurt omdat er nog steeds stukken van het dak naar beneden komen.