IJmuidense straat aangepast na dodelijke aanrijding Marlena (13)

IJMUIDEN - De gemeente Velsen heeft de verkeerssituatie op de Planetenweg in IJmuiden aangepast. Het bleek dat auto's daar te dicht bij het zebrapad stonden geparkeerd. Vorig jaar november verongelukte de 13-jarige Marlena in deze straat toen ze wilde oversteken.

"Eerst stonden de auto's 3,5 meter van het zebrapad geparkeerd. Dat is nu aangepast naar de vijf meter die wettelijk verplicht is", vertelt een woordvoerder van de gemeente aan NH Nieuws. Volgens de woordvoerder ziet de gemeente geen verband tussen het dodelijke ongeluk en de onveilige verkeerssituatie in de straat.

Twee dodelijke ongelukken

Op 25 november overleed de 13-jarige Marlena na een aanrijding met een auto. Omstanders meldden dat ze op het moment van het ongeluk overstak op het zebrapad. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Lees ook: Familie geeft verongelukte 'prinses' Marlena (13) een gezicht

De maand daarop overleed een voetganger bij een ongeluk in de Lange Nieuwstraat in IJmuiden, in de buurt van de Planetenweg. Waar het slachtoffer vermoedelijk de straat overstak, was geen zebrapad. "Er is geen verband tussen de twee ongelukken", aldus de woordvoerder.

Buurtbewoners vertelden aan NH Nieuws hoe onveilig de weg is. "Vooral 's morgens en 's middags tussen 16.00 uur en 18.00 uur wordt er gescheurd. De politie zou hier eens moeten controleren. Dan hebben ze in een paar uurtjes een inkomen bij elkaar", zei Harry Koster die aan de Lange Nieuwstraat woont.

Lees ook: Tweede dodelijk ongeluk in korte tijd houdt gemoederen bezig in IJmuiden

Na het ongeluk van Marlena besloot de gemeente om de verkeerssituatie op de Plantenweg te onderzoeken. Op dit moment is de gemeente bezig om te kijken of er nog meer onveilige plekken in IJmuiden zijn. "Er zijn zes plekken die aan het licht zijn gekomen." De gemeente publiceert binnenkort de resultaten van haar onderzoek.