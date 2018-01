LIVEBLOG (2): Chaos door extreem zware storm in de provincie

NOORD-HOLLAND - De tweede westerstorm van de maand waait op dit moment door Noord-Holland. Code rood is door het KNMI afgegeven, meerdere bomen zijn uit de grond getrokken, gekantelde vrachtwagens zorgen voor lange files en Rijkswaterstaat adviseert mensen thuis te blijven. Wij houden je in dit liveblog op de hoogte. Heb jij aanvullingen, foto's of video's? Laat het ons weten via internet@nhnieuws.nl of via WhatsApp: 0630093003.

(Klik hier voor het eerste deel van de liveblog).

11:57

De A7 ter hoogte van Purmerend is gesloten. Dit komt door een omgewaaide vrachtwagen.

11:51

De veerdienst tussen Den Helder en Texel vaart weer. TESO verwacht gewoon volgens dienstregeling mensen van het naar het eiland te brengen.

11:49

Schiphol laat via Twitter weten dat om 12:00 het vliegverkeer weer op gang komt.

11:44

Op dit filmpje van de VerkeersInformatieDienst (VID) is te zien hoe een vrachtwagen wordt gepakt door de wind. In totaal zijn er 25 gekantelde wagens in heel Nederland.

11:40

Dit beeld van een schaatsende man in Haarlem heeft geluk gehad. Een boom viel zo dat hij rechtop kon blijven staan.

11:31

Er is zojuist een NL-Alert uitgegaan in Noord-Holland Noord. Iedereen moet tot nader order binnen blijven door "de extreme weersomstandigheden".

11:28

Deze boot trotseert de hoge golven in de Westerstorm. Op de beelden is goed te zien hoe de camera grote plonzen water over zich heen krijgt. Bron: TX1.

11:22

Dit flatgebouw in Zandvoort is door de storm het bovenste deel van de gevel kwijtgeraakt.

11:21

Station Haarlem is ontruimd. De harde wind blies glas vanaf het dak naar beneden.

11:20

Schiphol heeft alle vluchten geschrapt.

11:16

Het KNMI meldt dat de windstoten boven de Noordzee alweer aan het afnemen zijn. De storm verplaatst naar het oosten.

11:13

Aan de Adolf van Nassaustraat is het oppassen geblazen: het dak vliegt daar in delen de straat op.

11:11

Aan de Dorpsstraat in Westzaan in een boom omgewaaid. Het pand waarop de boom viel, is aan de buitenkant beschadigd. Buurtbewoners gaan de boom zelf weghalen.

11:04

Al het treinverkeer is gestaakt vanwege de storm, meldt de NS.

11:02

De leerlingen van basisschool Blauwe Morgenster in Middenbeemster moeten vanmiddag langer op school blijven. De directie vindt het gevaarlijk de leerlingen door de harde wind naar huis te sturen.

11:00

De veerboot tussen Den Helder en Texel is uit de vaart. Wanneer de veerdienst weer vaart, is onbekend.

10:55

Ook de Dekamarkt in Zaandam is niet bestand tegen code rood.

10:53

Deze vrachtwagen bij knooppunt De Hoek is horizontaal op de weg terecht gekomen. De reden: storm.

10:50

Het Science Park van de Universiteit van Amsterdam wordt op dit moment ontruimd. Er komt een deel van het dak naar beneden.

10:48

Het Haarlems College heeft alle lessen geschrapt voor vandaag. De leerlingen hebben stormvrij.

10:47

Das pech: dakpannen weg! In Zandvoort heeft de storm ervoor gezorgd dat een flink deel van de dakbedekking weg is.

10:44

Alle trams in Amsterdam staan stil. Het is volgens de GVB te gevaarlijk om te rijden.

10:42

Op de A7 ter hoogte van Zaandam is nog een vrachtwagen omgewaaid. Een berger is onderweg.

10:33

In Hilversum brak door een rukwind deze grote tak af.

10:30

De brandweer in Badhoevedorp krijgt ook de eerste stormschademeldingen binnen.

10:25

In een flatgebouw in Beverwijk zijn woningen ontruimd, omdat er onderdelen van een naastgelegen sloopflat door de ramen waaien. Het is onduidelijk of alle woningen in de flat leeg zijn. Over eventuele gewonden is niets bekend.

10:23

Er is een boom op het spoor gewaaid bij Naarden. Houd rekening met mogelijke vertragingen.

10:18

De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is dicht voor al het verkeer. Eerder vanochtend was hij enkel gesloten voor vrachtwagens en auto's met aanhangers.

10:16

De ANWB waarschuwt nogmaals voor gevaarlijke situaties op de snelwegen.

10:12

In IJmuiden raast de wind met kracht 11. Dit is bijna net zo hard als de windkracht van een orkaan.

10:10

Door de harde wind is een boot losgeraakt in de haven op Marken. De eigenaar zat op de Maasvlakte, maar gelukkig waren er een paar mannen die de boot weer recht trokken.



10:04

Bij het West Side Inn Hotel aan de Voorburgstraat in Amsterdam is een steiger omgewaaid. Volgens getuigen kwam de steiger op een voorbijganger terecht. Die is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is niet bekend.



10:01

De Zuidersluis en de Middensluis in IJmuiden zijn tijdelijk gesloten vanwege de wind. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat legt uit dat daartoe is besloten omdat de bruggen voor het landverkeer niet gebruikt kunnen worden vanwege de harde wind. "Die moeten eerst wegdraaien voordat de schepen erdoor kunnen." In IJmuiden is nog een sluis, de Noordersluis. Dat is de grootste sluis voor grote schepen. Die kan wel worden gebruikt. Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat zorgt de sluiting van de sluizen niet voor veel problemen. Kleinere boten, die door de gesloten sluizen moeten, zijn er nu niet veel, zegt de woordvoerder.

09:44

Rijkswaterstaat waarschuwt voor zeer gevaarlijke rijomstandigheden en roept mensen op zo veel mogelijk thuis te blijven: "En absoluut niet met aanhangers de weg op te gaan".

09:43

Op een huis in Naarden is een boom gevallen. De brandweer zegt druk te zijn met meldingen van stormschade.

09:41

In Assendelft is de brandweer uitgerukt voor omgewaaide hekken bij een kinderdagverblijf. Met stenen worden de hekken nu op hun plek gehouden.

09:37

Het aantal geannuleerde vluchten door de westerstorm op Schiphol is opgelopen tot 250. Reizigers moeten rekening houden met vertraging van twintig tot dertig minuten.