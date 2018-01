LIVE: Vliegtuigen trotseren storm op Schiphol

SCHIPHOL - De westerstorm zorgt voor spannende momenten op Schiphol. NH Nieuws staat vanmorgen langs het vliegveld om live verslag te doen van de verrichtingen van de piloten die de storm moeten trotseren.

Het KNMI heeft voor de regio code oranje afgegeven. Volgens het weerinstituut is er kans op zeer zware windstoten. De waarschuwing geldt tot 12.00 uur vanmiddag.

Lees ook: KLM annuleert meer dan 200 vluchten vanwege storm

KLM heeft voor vandaag 220 vluchten geannuleerd. Reizigers moeten verder ook rekening houden met vertragingen. Kijk hieronder live mee naar hoe de piloten de storm trotseren.

Mocht de stream niet werken, klik dan hier om het live via Facebook te volgen. Daar kun je ook meepraten en we doen ons best om jullie vragen te beantwoorden.