LIVEBLOG: Westerstorm trekt over de provincie Foto: VID Foto: Sjef Kenniphaas

NOORD-HOLLAND - De tweede westerstorm van de maand maakt langzaam zijn entree in Noord-Holland. Tussen Amsterdam en Rotterdam rijden er door de harde wind geen Intercity' en de eerste stormschademeldingen komen met vlagen voorbij. Daar zal het vermoedelijk niet bij blijven. Wij houden je in dit liveblog op de hoogte. Heb jij aanvullingen, foto's of video's? Laat het ons weten via internet@nhnieuws.nl of via WhatsApp: 0630093003.

08:07

De vrachtwagen staat volgens de VID weer op zijn wielen. De berger is ter plaatse, maar de weg blijft nog wel even dicht. 07:48

Door de storm is de aanhanger van een vrachtwagen omgewaaid op de A9 richting Badhoevedorp. De snelweg is hierdoor tijdelijk gesloten. 07:30

Over een uur staan we bij Schiphol om vliegtuigen te filmen die in de harde wind veel moeite kunnen hebben om te landen. Vanaf 08.30 uur kun je live meekijken naar hoe de piloten de storm trotseren. 07:14

De VerkeersInformatieDienst (VID) twittert de meest actuele 'code-kaart'. In bijna het hele land geldt code oranje. De VID waarschuwt weggebruikers met een aanhanger en lege vrachtwagens. Deze kunnen makkelijk gaan zwenken door windstoten. 07:00

De westerstorm zorgt in de ochtend al voor veel problemen op de weg en bij de NS. Rijkswaterstaat verwacht een drukke ochtendspits, omdat zware windstoten en buien veel hinder kunnen veroorzaken. De NS laat minder treinen rijden.