LIVEBLOG (1): Westerstorm trekt over de provincie Foto: VID Foto: Sjef Kenniphaas Foto: Mischa Korzec Foto: Maurice Amoureus

NOORD-HOLLAND - De tweede westerstorm van de maand maakt langzaam zijn entree in Noord-Holland. Tussen Amsterdam en Rotterdam rijden er door de harde wind geen Intercity' en de eerste stormschademeldingen komen met vlagen voorbij. Daar zal het vermoedelijk niet bij blijven. Wij houden je in dit liveblog op de hoogte. Heb jij aanvullingen, foto's of video's? Laat het ons weten via internet@nhnieuws.nl of via WhatsApp: 0630093003.

09:30

In Aerdenhout heeft door een zware windstoot een boom het begeven. Hij ligt overdwars over de weg. Ook foto's van stormschade en - taferelen? Stuur ze naar internet@nhmedia.nl 09:25

Het KNMI heeft voor Noord-Holland code rood afgegeven. Het weerinstituut verwacht zeer zware windstoten. De waarschuwing geldt tot 12.00 uur vanmiddag. 09:22

Ook op de N9 bij Bergen is vanochtend een aanhanger omgewaaid. De berger is onderweg, de weg tussen Bergen en Schoorl is dicht. 09:17

In de pittoreske haven van Marken waait de wind de boten scheef. 09:05

Op de boorplatformen voor de Nederlandse kust is windkracht 10 gemeten met rukwinden van 120 tot 130 km per uur. Dat meldt Weerplaza. 08:57

De A9 is weer open, nadat vanochtend bij knooppunt Badhoevedorp de achterkant van een vrachtwagen werd omgeblazen door de wind. 08:54

Via deze link kun jij live meekijken hoe de vliegtuigen op Schiphol opstijgen en landen. Door de harde wind kunnen piloten veel hinder ervaren tijdens de daling en het opstijgen van het vliegtuig. 08:45

NH-verslaggeefster Anne Klijnstra stond al vroeg in Egmond, waar het zand door de wind flink over het strand heen stuift. 08:37

Tussen Enkhuizen en Lelystad is de dijk gesloten voor vrachtverkeer en auto's met aanhangers. 08:07

De vrachtwagen staat volgens de VID weer op zijn wielen. De berger is ter plaatse, maar de weg blijft nog wel even dicht. 07:48

Door de storm is de aanhanger van een vrachtwagen omgewaaid op de A9 richting Badhoevedorp. De snelweg is hierdoor tijdelijk gesloten. 07:30

Over een uur staan we bij Schiphol om vliegtuigen te filmen die in de harde wind veel moeite kunnen hebben om te landen. Vanaf 008.30 uur kun je live meekijken naar hoe de piloten de storm trotseren. 07:14

De VerkeersInformatieDienst (VID) twittert de meest actuele 'code-kaart'. In bijna het hele land geldt code oranje. De VID waarschuwt weggebruikers met een aanhanger en lege vrachtwagens. Deze kunnen makkelijk gaan zwenken door windstoten. 07:00

De westerstorm zorgt in de ochtend al voor veel problemen op de weg en bij de NS. Rijkswaterstaat verwacht een drukke ochtendspits, omdat zware windstoten en buien veel hinder kunnen veroorzaken. De NS laat minder treinen rijden.