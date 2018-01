Wederom geen treinen tussen Schiphol en Leiden

SCHIPHOL - Tussen Schiphol en Leiden rijden tot zeker 10.00 uur geen treinen. Dat komt door een defecte bovenleiding. Gisteravond reden er daarom op hetzelfde traject ook al geen treinen. Het is niet duidelijk of er tussendoor wel treinen hebben gereden.

Op Twitter klaagden mensen gisteravond dat een trein in de buurt van station Sassenheim zo'n 2,5 uur heeft stilgestaan. Er zouden ruim 400 reizigers in de trein zitten. De NS zet bussen in om de vertragingen op te vangen.

Vanwege de storm rijden vandaag al veel minder treinen dan normaal.