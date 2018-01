Deel dit artikel:











Bestelbus total loss na brand in Hilversum Foto: Inter Visual Studio

HILVERSUM - Een bestelbus die geparkeerd stond aan de Violenstraat in Hilversum is rond 06.00 uur de brand gevlogen. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. De wagen is total loss.

Volgens een ooggetuige probeerde de Poolse auto-eigenaar zijn spullen nog uit de wagen te halen, maar dat lukte niet meer. De bestelbus en de lading zijn door de vlammen verloren gegaan. De brandweer constateerde dat de brand aan de voorkant van de wagen is begonnen. Er is ook schade aan de laadruimte van de bus.