Stacaravan brandt volledig uit in Loosdrecht

LOOSDRECHT - Op een recreatiepark in Loosdrecht is gisteravond een stacaravan volledig uitgebrand. De hulpdiensten werden rond 22.30 uur opgeroepen voor de brand aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Bij de brand raakte niemand gewond.

Een gasfles kon net op tijd worden weggehaald bij de brand, waardoor kon worden voorkomen dat de brand oversloeg. "De schade is enorm. De caravan kan als verloren worden beschouwd", zegt een woordvoerder van de brandweer.

Volgens buren was de stacaravan nieuw. Er woonde nog niemand. "Ik hoorde ineens een raar geluid. De vlammen sloegen uit het chalet naast ons", zegt een vrouw die ook op het recreatiepark verblijft. "Ik hoop dat ik vanavond nog een beetje rustig slaap. Want het is heftig, moet ik zeggen."

De oorzaak van de brand is nog onbekend.