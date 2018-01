Westerstorm veroorzaakt problemen voor verkeer

NOORD-HOLLAND - De westerstorm van vanmorgen gaat vermoedelijk voor veel overlast zorgen. Rijkswaterstaat verwacht een drukke ochtendspits omdat zware windstoten en buien veel hinder kunnen veroorzaken. Het KNMI heeft voor Noord-Holland code oranje afgegeven.

Tussen 9.00 uur en 14.00 uur is de storm naar verwachting het hevigst. Dan worden in delen van het land windstoten tot wel 120 kilometer per uur verwacht. Aan de kust moet zelfs rekening worden gehouden met windstoten tot 130 kilometer per uur.

Lees ook: Aangepaste dienstregeling NS tijdens westerstorm



De NS heeft de dienstregeling aangepast, waardoor op veel trajecten minder treinen rijden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor, zoals omgewaaide bomen of voorwerpen die door wind op de bovenleiding waaien, te verhelpen. Spoorbeheerder ProRail houdt extra storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand om eventuele problemen snel te verhelpen en de NS zet extra medewerkers in op de stations om reizigers te helpen.



KLM annuleert in totaal zo'n 220 Europese vluchten van en naar Schiphol. Wegens de storm zullen er minder start- en landingsbanen worden gebruikt.