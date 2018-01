Hans brandt een kaarsje 'om deze storm schadevrij door te komen'

CALLANTSOOG - De januaristorm van twee weken terug rukte de voorgevel van de woning van Hans Nijhuis. Hij houdt dan ook zijn hart vast voor de storm van morgen.

"Sinds twee weken kijken wij hier in huis toch anders naar een storm, ik check regelmatig internet om de voorspellingen te volgen, we hebben alles vastgezet en hopen er het beste van, het enige wat we verder kunnen doen is een kaarsje branden".

Muurankers

Het huis waarin Hans, zijn vrouw en hun twee honden wonen, is onlangs grondig verbouwd. De versleten muurankers werden daarbij echter over het hoofd gezien.



Hans: "Er is een pan van het dak gewaaid en daardoor kon de wind de spouw inwaaien. De ankers die de muur op z'n plaats moeten houden waren niet sterk genoeg waardoor de hele muur naar beneden kwam."



De schade van de vorige storm is nog niet volledig hersteld. De kosten lopen tot in de tienduizenden euro's, maar gelukkig is Hans goed verzekerd en heeft de aannemer de andere muren van het huis stabiel verklaard.

Zeil en hout

In de hoop dat het tijdens de storm van morgen droog blijft in huize Nijhuis, heeft hij de gaten die zijn veroorzaakt door de vorige storm zo goed mogelijk afgedicht met zeil en hout.