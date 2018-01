Aftiteling begonnen voor filmtheater Corso in Castricum: "Fijne filmuurtjes beleefd"

CASTRICUM - Het hing al langer in de lucht, maar sinds vanavond is het definitief: het Castricumse filmtheater Corso sluit de deuren. De komende jaren kun je er nog een filmpje pakken, maar in 2020 zal de bioscoop wijken voor een appartementencomplex.

Dat bevestigt eigenaar Erik Weel aan NH Nieuws. Dat het pand aan het einde van z'n levensduur is, weet hij al langer. "We weten al acht jaar dat het pand waarin de bioscoop gevestigd is, in 2019 op is. Het is een tachtig jaar oud pand en het renoveren ervan kost veel geld."

Hij heeft de afgelopen jaren zeker niet stilgezeten. Integendeel: Weel heeft de afgelopen acht jaar vrijwel non-stop gezocht naar een locatie waar hij zijn filmtheater kan voortzetten en uitbreiden. Behoefte is er zeker, maar een locatie werd niet gevonden.

Gemeentebestuur

Aankloppen bij de gemeente bood evenmin soelaas. "Iedereen is vol begrip en wil deze culturele activiteit in Castricum behouden. Maar als puntje bij paaltje komt, is het gemeentebestuur niet bereid de regie te nemen", zei hij eerder vandaag tegen Nieuwsblad Castricum.

De gemeente ziet filmtheater Corso niet als maatschappelijke activiteit, maar als commerciële, legt hij uit. "Waar geen extra inspanningen voor gedaan hoeven te worden."

Appartementen

En dus heeft Weel zijn conclusie getrokken en besloten de deuren te sluiten. Inmiddels is hij in gesprek met een vastgoedadviseur, die in samenspraak met Weel het plan heeft opgesteld om er 13 á 15 appartementen te realiseren.

Toch gooit hij de handdoek nog niet definitief in de ring, zegt hij tegen NH Nieuws. Wie weet komt er binnenkort wel een locatie waar we terecht kunnen, maar dan is het aan de gemeenschap om te bepalen of ze het daar willen hebben."

Fijne filmuurtjes

Als het aan de inwoners van Castricum ligt, blijft het theater open. "Dit wordt een groot gemist voor de Castricummers", schrijft een vrouw die er veel 'fijne filmuurtjes' heeft beleefd op Je bent Castricummer als....

Ze is niet de enige met een nostaligisch gevoel bij de bios. "Ahhh, daar gaat weer een stukje uit m'n jeugd", schrijft een andere dame. Een man laat weten dat hij 'het bijzonder jammer' te vinden: "Door z'n kneuterigheid heeft het juist z'n charme, en lekker dicht bij huis een avondje uit."