Koning brengt bezoek aan Schalkwijk: "Tof dat hij ook de positieve dingen ziet"

HAARLEM - Koning Willem-Alexander bracht vanmiddag een werkbezoek aan het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk. Tijdens een rondleiding door de wijk sprak hij met buurtbewoners, professionals en jongeren.

Het bezoek was goed geheim gehouden, zo blijkt uit de reactie van een vrouw achter de balie van wijkcentrum De Ringvaart. "Ik wist alleen dat er een zekere Wouter Koolmees zou komen, maar hij is een beetje veranderd nu."

Het werkbezoek aan Schalkwijk is er één uit een reeks. Ook wijken in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven hebben Zijne Majesteit op bezoek gehad. In iedere wijk gaat hij in gesprek met bewoners, om er zo achter te komen in hoeverre zij zich thuis voelen in hun wijk.

Rondleiding

Nadat de koning in De Ringvaart is verwelkomd door burgemeester Jos Wienen, krijgt hij een rondleiding door het centrum en spreekt met vertegenwoordigers van wijkraden en welzijnsorganisaties.

Dan is het tijd voor een kennismaking met TripleThreaT, een intitatief waarmee jongeren worden gestimuleerd meer uit hun passie te halen. Ja, basketbal en hiphop voeren de boventoon, maar de stichting ondersteunt ook jonge ondernemers.

'Effe schrikken'

"Verrassend, eerlijk gezegd", zegt basketbaltrainer Philip Schemmekes namens TripleThreat. We werden een half uurtje van te voren ingelicht. Dat was effe schrikken."

Edna Konadu, een van de meiden die actief is via de stichting, werd een beetje nerveus toen ze hoorde dat de koning langskwam. "Wat ga ik zeggen? Het is de koning. Maar ik ben er net achtergekomen dat hij net als iedereen een mens is die zijn werk doet."

Hoewel bewoners het volgens hem niet zo ervaren en vooral 'trots zijn', beseft Schemmekes dat Schalkwijk 'een wat negatiever stigma' heeft. "Dat 'ie dan komt, en hoort wat wij te zeggen hebben, en ook de positieve dingen ziet, vind ik echt tof."