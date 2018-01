Deel dit artikel:











Vrouw vergeet handrem, auto belandt op haar na in Ringvaart Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

BEINSDORP - Een auto in Beinsdorp is vanavond bijna in de Ringvaart beland. De lege Skoda dreigde het water in te kukelen, maar bleef op de oever steken.

De eigenaresse had de auto kort daarvoor op haar oprit geparkeerd, maar was vergeten de handrem aan te trekken. Nadat ze was uitgestapt, rolde de auto achteruit de oprit af, de weg over en dreigde het voertuig in het water te vallen. Hoewel de hulpdiensten waren opgeroepen, hoefden zij niet in actie te komen. Een berger zal de auto later vanavond weer op vier wielen zetten.