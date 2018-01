Deel dit artikel:











Man doodgeschoten in Amsterdam, politie zoekt schutter Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Bij een schietpartij in de Cornelis Springerstraat in de Amsterdamse Pijp is vanavond een man doodgeschoten. Over de identiteit van het slachtoffer is nog weinig bekend.

Vlak na zeven uur zou er geschoten zijn, een medisch traumateam is ter plaatse voor de hulpverlening. De politie kan nog weinig zeggen, behalve dat er iemand is overleden. Er wordt gezocht naar een tengere man met een zwarte muts en een zwarte jas. Hij zou gevlucht zijn in een wit-grijze bus met een schuifdeur. Opvallend is dat vlak na de schietpartij een brandende auto is aangetroffen op de Buitensingel in Duivendrecht.