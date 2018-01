Dorpsbewoners vieren jubileum Tata Chess: "Het zet Wijk aan Zee op de wereldkaart"

WIJK AAN ZEE - Een groep dorpsbewoners heeft het 80-jarige jubileum van Tata Chess 'op z'n dorps gevierd'. Bert Kisjes organiseerde een jubileumconcert in zijn huiskamer. "Natuurlijk, want het zet Wijk aan Zee op de wereldkaart."

Kisjes vindt het bijzonder dat een toernooi met deze status steevast neerstrijkt in het kustdorp. "Welk ander dorp van tweeduizend inwoners kan een toernooi herbergen van het allerhoogste niveau?", vertelt hij opgewekt. "Het is heel goed dat we die bijzondere en goede verhouding die we hebben met Tata Steel vieren", aldus organisator Kisjes.

Grootmeesters komen graag in Wijk aan Zee. En deze groep dorpsbewoners is graag in de sporthal als het toernooi wordt gespeeld. "Als ik aan het schaaktoernooi denk, dan denk ik aan mensen met warrig haar", weet dorpsgenoot Trudy nog van haar eerste kennismaking met het toernooi. "Dan kwam ik in De Moriaan en dan rook ik erwtensoep, sigarettenrook, zweet en bier door elkaar. Dat weet ik nog, en de immense stilte", aldus Trudy.

Nog even door

Rob bekijkt het nuchter: "Tachtig jaar is natuurlijk wel iets om te vieren, maar eenentachtig ook, en tweeëntachtig idem dito. Van mij mogen ze nog wel even door."