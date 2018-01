Ouderen dupe van bezuinigingen wijksteunpunten: "Eenzaamheid wordt alleen maar groter zo"

NIEUWE NIEDORP - Door een abrupte bezuiniging vanuit het Rijk, lijken de wijksteunpunten in gevaar te komen. Op die locaties worden activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van ouderen die nog op hun zelf wonen of in een verzorgingshuis. In de Noordkop en op Texel zijn de gemeenten in actie gekomen tegen de bezuiniging.

In het wijksteunpunt bij de Trambaan in Nieuwe Niedorp is het woensdagmiddag een gezellige boel. In een van de zalen zit een flinke groep mensen te klaverjassen. "Ik kan goed tegen mijn verlies.", lacht een van de kaarters. "Dit is een belangrijke plek. Ik kom hier voor de sociale contacten", vertelt een mevrouw. "Anders zit je maar op je kamer, alleen!"

Gevaar

Het geld vanuit het Rijk is plotseling opgedroogd, vertelt wethouder Ben Blonk van de gemeente Schagen. "We hebben samen met Hollands Kroon, Den Helder en Texel een brief naar de Minister gestuurd met argumenten: dit is wel heel plots en waarom is er geen overgangsregeling gekomen zodat de klappen op kunt vangen." Vooral het abrupte brengt het voortbestaan van de wijksteunpunten nu in gevaar.

Beleid

"Wij hebben hier in de regio 13 van dit soort locaties.", vertelt Hans Groenendijk namens Woonzorggroep Samen. "We organiseren veel activiteiten en dit past juist zo goed in het beleid van het kabinet om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dan heb je juist deze locaties nodig om de mensen te kunnen opvangen als het nodig is."

De hoop bestaat nu dat de gemeentes het geld voor dit jaar zelf kunnen ophoesten, maar daarna moet Den Haag echt bij gaan springen om een soepele overgang te maken, vinden de gemeentes. Ingrid Bosman is coördinator bij Woonzorggroep Samen. Zij maakt zich grote zorgen over wat er gebeurt als dat geld niet komt. "Dat betekent dus dat mensen op hun kamers komen te zitten en nog meer gaan vereenzamen. Dat moet toch zeker niet de bedoeling zijn?"