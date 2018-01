Nu live: Amsterdamse lijsttrekkers debatteren over toekomst van de hoofdstad

Deel dit artikel:











AMSTERDAM - (AT5) Is Amsterdam een product dat vooral verkocht wordt aan toeristen? En zijn scholen in Amsterdam wel een afspiegeling van de stad? De lijsttrekkers van politieke partijen kruisen vanavond de degens in het grote AT5/Parool Openingsdebat.

Op 21 maart kan er gestemd worden op leden voor de gemeenteraad. Het nieuwe stadsbestuur zal de komende vier jaar belangrijke besluiten moeten nemen over de Amsterdamse woningmarkt, over de niet aflatende stroom aan toeristen die de stad bezoeken en over de integratie van nieuwe Amsterdammers. Elf lijsttrekkers

Vanuit het Calvijn College in Nieuw-West wordt er gesproken over al deze onderwerpen. De lijsttrekkers van de huidige raadspartijen de VVD, GroenLinks, de Partij voor de Dieren, D66, de Partij van de Ouderen, de PvdA, de SP en het CDA, zijn natuurlijk aanwezig. Maar ook de lijsttrekkers van de nieuwkomers DENK, Bij1 en Forum voor Democratie doen mee. Welke lijsttrekker heeft vanavond het beste verhaal? Is er iemand die jou weet te overtuigen? Kijk vanavond vanaf 19.00 uur naar het grote AT5/Parool Openingsdebat, hier op nhnieuws.nl.