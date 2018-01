Gezichtsbedrog: vrouw ziet oranje zeil aan voor vlammen en slaat alarm

HUIZEN - Een vrouw in Huizen heeft vanmiddag alarm geslagen omdat zij dacht te zien dat er brand was uitgebroken op het dak van een flatgebouw aan de Aristoteleslaan

Eenmaal ter plaatse zagen de opgeroepen brandweerlieden nergens vlammen. Wel zagen zij dat de krachtige wind een oranje dekzeil op het dak optilde flink deed wapperen.

Wat bleek? De beweging en de kleur van het zeil in combinatie met de lichtinval zette de vrouw op het verkeerde been: ze dacht dat om flakkerende vlammen ging, en had niet in de gaten dat het slechts om bouwmateriaal ging dat door de wind werd opgetild.