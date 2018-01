Deel dit artikel:











Voetballer Valies over avontuur in Griekenland; "Daar is sprake van matchfixing" Foto: Pro Shots / Martijn Buskermolen

AMSTERDAM - Voetballer Calvin Valies is weer terug in Amsterdam na een avontuur bij het Griekse Veria FC. "Het was een gok. Sportief pakte het niet slecht uit, maar financieel gezien was het bar en bar slecht. Daar is er sprake van matchfixing en veel dingen gaan daar via de maffia. Qua salaris ben je daar als voetballer de dupe van. Dankzij mijn zaakwaarnemer heb ik gelukkig wel mijn tekengeld gekregen", aldus Valies.

"Wij wonnen daar twee keer en ik zag gewoon dat de staf niet blij was. Wij kregen ons salaris niet. Bij een verlies kregen wij ons salaris wel. Dat vind ik raar", laat Valies weten. De aanvaller pakte in de winterstop zijn spullen en vertrok uit Griekenland. Doordat hij drie maanden lang zijn salaris niet kreeg is de Amsterdammer nu transfervrij. De afgelopen dagen was hij op proef bij het Zweedse GAIS, maar daar kreeg hij geen aanbieding. "Ik wil er alles aan doen om te slagen in de voetballerij. Ik weet dat ik dat in mij heb", vertelt de Amsterdammer. Terug naar Griekenland gaat hij niet meer zo snel. "Ik zou nee zeggen en het niet adviseren."