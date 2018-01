Oussama Idrissi tekent voor 4,5 jaar bij AZ

ALKMAAR - Oussama Idrissi heeft een contract ondertekend dat hem voor 4,5 jaar bindt aan AZ. De linksbuiten werd aan het eind van de middag gepresenteerd in het Afas-stadion in Alkmaar.

"Het is een mooie uitdaging, ik verheug me op de samenwerking", aldus de 21-jarige linksbuiten die met overtuiging voor AZ heeft gekozen, "mijn voorkeur is natuurlijk om linksbuiten te spelen, maar ik kan ook op andere posities voorin ingezet worden door de trainer."

Verschil op ranglijst

Het verschil met zijn oude club FC Groningen is fors. Idrissi wijst op het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst. "AZ heeft een jong talentvol elftal, maken veel goals en krijgen er weinig tegen. Er staat een prachtig complex, er heerst een echt topsportklimaat."

Bikkelen

Met het vertrek van Fred Friday en Dabney dos Santos is de komt van Idrissi een uitkomst voor AZ. Toch verwacht de buitenspeler flinke concurrentie. "Het team drait goed. Ik moet echt keihard bikkelen voor een plaats in het elftal."

Inzetbaar

Donderdag traint Idrissi voor het eerst mee met AZ, een dag later zal hij op de bank gaan zitten. Hij is dus al inzetbaar vrijdag tegen FC Utrecht. Idrissi: "Ik zit op de bank, de trainer kan me dus gaan gebruiken."