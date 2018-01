Arie Oud dakpannen wint van de gemeente: "Eindelijk weer lekker slapen"

ZUIDSCHERMER - Dakpannenhandelaar Arjan Oud uit Zuidschermer is dolblij en eigenlijk nog steeds overrompeld. Vanmiddag stelde de rechter de gemeente Alkmaar in alle eisen en vorderingen in het ongelijk. En dus hoeft Arjan niet meer te vrezen voor de toekomst van het dakpannenbedrijf dat zijn vader Arie ooit oprichtte.

"Ik ben heel erg blij", jubelt Arjan Oud tegen NH Nieuws. "Dat we na al die donkere dagen eindelijk weer het zonnetje zien". Sinds Arjan vorig jaar een brief van de gemeente Alkmaar ontving waarin hij gesommeerd werd een deel van zijn erf aan de natuur terug te geven, leefden hij en zijn gezin in spanning. Er werd gedreigd met een dwangsom van 50.000 euro.

Lees ook: Dakpannenbedrijf in de clinch met de gemeente: "We worden afgesloten van de buitenwereld"

Arjan: "De gemeente vond ineens dat een deel van de verharding weer grasveld moest worden, dat paste beter in het landschap. Daar zijn wij het niet mee eens en de rechter nu dus ook niet. Die heeft beslist dat ons bezwaar gegrond is. Alles wat de gemeente wilde, gaat niet door."

Bestemmingsplan

Arjan's vader Arie begon in 1979 met de handel in tweedehands dakpannen. "Mijn vader begrijpt er niets van", vertelde Arjan eerder. "Sinds wij als Zuidschermer onder de gemeente Alkmaar vallen, voldoen we volgens hen niet meer aan het bestemmingsplan. Het is heel zuur."

Of de gemeente nu verder afziet van de strenge handhaving, weet Arjan niet. "Ze moeten in ieder geval iets anders verzinnen want op de gronden die ze nu aanvoerden, kan het niet". Arjan denkt dat de aankomende verkiezingen de zaken ook nog kunnen veranderen. Meerdere politieke partijen steunden Arjan in zijn strijd. "We zien wel wat er nog komt, als er nog wat komt."

Feestje

"Wij gaan nu een feestje vieren met een paar biertjes en morgen weer lekker aan het werk", lacht Arjan. "Ik denk zomaar dat ik heel erg lekker slaap vanavond. Na al die kopzorgen."