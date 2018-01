West-Fries binnenkort immaterieel erfgoed? Doe hier alvast een spoedcursus

WOGNUM - De Westfriese taal staat op de nominatie om toegevoegd worden tot de lijst van het immaterieel erfgoed van UNESCO. De Nederlandse afvaardiging van UNESCO gaat daar over beslissen.

Ina Broekhuizen is kenner van het Westfries. Zij gaf bij NH Nieuws een korte spoedcursus van deze taal. "West-Friezen zeggen SK waar SCH staat. Dus 'skool'en 'skapen'. Andersom geldt het ook. Dus 'ik heb geschoord met voetbal' en 'bioschoop'. Zo doen ze dat."

Volgens Ina is er zelfs in West-Friesland nog verschil in het dialect. "In het ene dorp gebruiken ze een andere klank dan in het andere."