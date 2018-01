Inzamelingsactie voor afgebrande Hilversumse pizzeria: "Dit houdt ons op de been"

HILVERSUM - Buurtbewoners van het Bloemenkwartier in Hilversum hebben een geldinzamelingsactie opgezet om de uitgebrande pizzeria De Pyramide weer op gang te helpen. Het restaurant was pas geopend toen het begin deze maand in vlammen op ging.

Het pand is compleet vernield en tot overmaat van ramp was de eigenaar van het pand, Ibrahim Samad, niet verzekerd. De buurtbewoners en de kerk Thousand Hills Church vonden het zo erg dat ze een speciale website in het leven hebben geroepen waar mensen geld kunnen doneren. De familie Samad is ontroerd door de hulp. "Deze mensen houden ons op de been", vertelde een emotionele Samira Samad tegen NH Nieuws.

Na de brand was Ibrahim in een klap alles kwijt. Door deze hartverwarmende actie heeft hij het vertrouwen weer helemaal teruggekregen. "Ik heb de hoop dat alles weer goedkomt door de aardige mensen hier in de buurt", aldus een glunderende Ibrahim.

Op de rit

De familie van plan om elk weekend eten naar de kerk te gaan brengen, wanneer ze alles weer op de rit hebben. Ibrahim Samad hoopt door al deze hulp over vier weken weer open te zijn.